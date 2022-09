Les Ukrainiens impliqués dans les référendums russes seront poursuivis pour trahison

par Tom Balmforth

KYIV, UKRAINE (Reuters) - Les Ukrainiens qui contribuent aux référendums de rattachement à la Russie seront accusés de trahison et encourront au moins cinq ans de prison, a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien, alors que le vote dans les quatre régions est entré dans sa dernière journée.

"Nous avons des listes de noms de personnes qui ont été impliquées d'une manière ou d'une autre", a déclaré le conseiller présidentiel Mikhaïlo Podolyak dans une interview au journal suisse Blick.

"Nous parlons de centaines de collaborateurs. Ils seront poursuivis pour trahison. Ils risquent des peines de prison d'au moins cinq ans", a-t-il dit.

Mikhaïlo Podolyak a également précisé que les Ukrainiens contraints de voter ne seraient pas pénalisés. Des responsables ukrainiens ont indiqué avoir vu des fonctionnaires transporter des urnes devant le domiciles d'habitants forcés de voter par les forces de sécurité.

Moscou cherche à annexer les provinces de Kherson, Louhansk, Donetsk et Zaporijjia, à l'est et au sud du pays, soit environ 15% du territoire ukrainien.

Aucune de ces provinces ne se trouve entièrement sous le contrôle russe. Les combats se poursuivent sur toute la ligne de front, et les forces ukrainiennes ont signalé au début du mois de nouvelles avancées dans une cinquième province, Kharkiv.

Le président russe Vladimir Poutine a menacé de recourir à l'arme nucléaire pour protéger le territoire russe, qui comprendrait les quatre provinces en cas d'annexion.

Le vote de rattachement à la Russie, qui a débuté vendredi dans les quatre régions, doit se terminer mardi. Le parlement russe pourrait approuver l'annexion dans les prochains jours.

Selon le ministère britannique de la Défense, Vladimir Poutine pourrait annoncer l'annexion des régions ukrainiennes occupées à la Fédération russe lors de son discours au parlement le 30 septembre.

(Reportage Reuters, rédigé par Michael Perry et Costas Pitas; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)