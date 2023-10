Les troupes verront bientôt Gaza "de l'intérieur", assure le ministre israélien de la Défense

19 octobre (Reuters) - Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré jeudi aux troupes rassemblées à la frontière de la bande de Gaza qu'elles verraient bientôt l'enclave palestinienne "de l'intérieur", ce qui laisse entendre qu'une offensive terrestre visant à anéantir le Hamas pourrait être imminente. Israël a mené de nouvelles frappes aériennes jeudi contre la bande de Gaza alors que le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est rendu à Tel Aviv pour apporter son soutien au pays dans sa guerre contre le Hamas, au lendemain d'une visite du président américain Joe Biden. Les Etats-Unis ont annoncé que l'Egypte avait accepté de rouvrir un point de passage frontalier avec Gaza pour y permettre l'acheminement d'aide, alors que la crise humanitaire ne cesse d'empirer dans l'enclave palestinienne, assiégée par Israël. Au moins 3.785 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, date de l'attaque meurtrière commise par des miliciens du Hamas dans le sud d'Israël, qui a fait 1.400 morts et des centaines d'otages. D'importantes manifestations secouent le Moyen-Orient depuis la frappe qui a touché mardi soir l'hôpital Al-Ahli à Gaza, alimentant les tensions régionales et les craintes d'un embrasement du conflit. Selon des représentants palestiniens, 471 personnes ont été tuées dans ce qu'ils ont dénoncé comme une frappe israélienne. Israël et les Etats-Unis, leur allié de longue date, ont imputé l'incident à un tir de roquette manqué de combattants palestiniens depuis l'intérieur de Gaza. Ces derniers ont rejeté ces accusations. VOIR AUSSI : LE POINT sur la guerre entre Israël et le Hamas SYNTHESE -Accord sur de l'aide à Gaza selon les USA, manifestations dans les pays arabes LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 17h46 - La cérémonie des MTV Europe Music Awards qui devait se dérouler le 5 novembre à Paris a été annulée, ont annoncé les organisateurs qui ont évoqué "la volatilité des évènements mondiaux" dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas. 17h33 - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans le bande de Gaza, jugeant que le territoire palestinien avait besoin d'une aide d'ampleur et durable. 17h14 - Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, cité par ses services, a déclaré aux fantassins de Tsahal massés aux abords de la bande de Gaza : "vous la verrez bientôt de l'intérieur." 17h03 - Le gouvernement israélien prépare un programme budgétaire "plus grand et plus vaste" que lors de la pandémie de COVID-19 pour soutenir l'effort de guerre contre le Hamas et l'économie, a dit le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. 16h14 - Cinq camions chargés d'aide médicale sont prêts à entrer dans la bande de Gaza à partir de l'Egypte, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Adhanom Ghebreyesus, en espérant qu'ils pourraient entrer vendredi dans le territoire palestinien. 14h12 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son homologue britannique Rishi Sunak ont discuté de la nécessité de prévenir toute escalade régionale dans le conflit avec le Hamas, selon Downing Street. "Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de prévenir toute escalade régionale du conflit et l'importance de restaurer la paix et la stabilité dans la région", a déclaré Downing Street à l'issue de la rencontre entre les deux hommes. 14h04 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé que l'attaque du Hamas contre Israël visait à empêcher l'expansion de la paix au Moyen-Orient. "Nous étions sur le point d'étendre cette paix, et l'anéantissement de ce mouvement est l'une des raisons pour lesquelles cette action a été entreprise", a-t-il déclaré à Rishi Sunak. "C'est notre heure la plus sombre", a-t-il ajouté. 13h49 - Le représentant de l'armée américaine chargé de superviser les troupes des Etats-Unis au Moyen-Orient s'est rendu à l'improviste en Égypte pour s'entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah al Sissi de la guerre entre Israël et le Hamas et sur les moyens d'acheminer de l'aide dans la bande de Gaza. 13h47 - L'ambassade des États-Unis au Liban a exhorté ses ressortissants à "planifier leur départ dès que possible, tant que les options commerciales sont encore disponibles". "Nous recommandons aux citoyens américains qui choisissent de ne pas partir de préparer des plans de secours pour les situations d'urgence", a ajouté l'ambassade. 13h46 - Plusieurs Palestiniens ont été tués ou blessés, dont des enfants, lors d'une frappe aérienne sur une maison à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, ont rapporté les médias du Hamas. La radio Aqsa, affiliée au Hamas, a déclaré que quatre Palestiniens avaient été tués et plusieurs autres blessés dans la frappe aérienne. 13h35 - Vingt-huit ressortissants français ont été tués dans l'attaque commise par le Hamas le 7 octobre et sept sont toujours portés disparus, a déclaré jeudi une porte-parole du ministère des Affaires étrangères. 12h56 - Au moins 3.785 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, date de l'attaque meurtrière commise par des miliciens du Hamas dans le sud d'Israël, a annoncé jeudi le ministère de la Santé à Gaza. 12h17 - Jehad Mheisen, commandant des forces de sécurité nationales et membre du Hamas, a été tué dans un bombardement israélien. Des membres de sa famille ont également péri dans cette frappe, a rapporté une agence de presse liée au Hamas. 11h11 - Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et le président israélien, Isaac Herzog, ont souligné la nécessité d'éviter une escalade de la violence dans la région. 10h31 - Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, est arrivé à Beyrouth, point de départ d'une visite impromptue au Moyen-Orient. 09h45 - Le nombre d'otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza s'élève à au moins 203, selon l'armée israélienne. Le nombre de soldats israéliens tués depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre s'établit désormais à au moins 306, a-t-elle ajouté. 08h22 - La Chine souhaite que la guerre entre Israël et le Hamas cesse dès que possible, a déclaré le président Xi Jingping, cité par les médias d'État chinois, ajoutant que Pékin était prêt à travailler avec les gouvernements arabes pour trouver une solution durable au conflit. Xi Jingping s'exprimait après avoir rencontré le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, qui était le seul délégué de haut rang du Moyen-Orient à participer au Forum de la Ceinture et de la Route organisé par la Chine cette semaine. 08h18 - Le groupe agroalimentaire suisse Nestlé a annoncé avoir "temporairement fermé" l'une de ses usines en Israël par "précaution". 08h10 - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé à Tel Aviv où il s'entretiendra avec son homologue israélien Benjamin Netanyahu ainsi qu'avec le président Isaac Herzog, avant de se rendre dans d'autres pays de la région. 06h49 - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré jeudi qu'il existait un risque sérieux que le conflit de Gaza devienne régional, et que la Russie était en contact avec la Turquie à ce sujet, selon l'agence de presse Interfax. Il a ajouté que les tentatives visant à rendre l'Iran responsable de la crise de Gaza étaient des provocations. 