Les troupes ukrainiennes se sont retirées de la ville d'Avdiivka

par Yuliia Dysa et Tom Balmforth KYIV (Reuters) - Les troupes ukrainiennes se sont retirées de la ville dévastée d'Avdiivka, dans l'est du pays, a déclaré le nouveau chef d'Etat-major de l'armée ukrainienne aux premières heures samedi, ouvrant la voie à la plus grande avancée de la Russie depuis mai 2023, quand elle s'est emparée de la ville de Bakhmout. Le président russe Vladimir Poutine a félicité ses troupes après ce retrait, annoncé alors que l'Ukraine est confrontée à une grave pénurie de munitions et que l'aide militaire américaine est retardée depuis des mois par le Congrès. Le général Oleksandr Syrsky, qui a pris la tête de l'armée ukrainienne lors d'un remaniement majeur la semaine dernière, a déclaré que les forces ukrainiennes s'étaient repliées sur des positions plus sûres à l'extérieur de la ville, qui comptait 32.000 habitants avant la guerre. A lire aussi... "J'ai décidé de retirer nos unités de la ville et de passer à la défense à partir de lignes plus favorables afin d'éviter l'encerclement et de préserver la vie et la santé des soldats", a-t-il déclaré dans un communiqué. La perte de la ville, près de deux ans après le lancement de l'invasion russe, a renforcé les arguments du président Volodimir Zelensky pour une aide militaire urgente durant la conférence de Munich sur la sécurité. Le président ukrainien a félicité ses troupes pour avoir "épuisé" les forces russes à Avdiivka et a déclaré qu'il était d'accord avec l'ordre de retrait, afin de sauver des vies. Le président américain Joe Biden avait déclaré jeudi qu'Avdiivka risquait de tomber aux mains des forces russes en raison d'une pénurie de munitions, après des mois d'opposition du Congrès républicain à un nouveau programme d'aide militaire. Joe Biden a téléphoné samedi à Volodimir Zelensky, qui a émis le souhait que le Congrès américain prenne la "sage décision" d'approuver une enveloppe d'aide à son pays. La prise d'Avdiivka est essentielle pour la Russie qui cherche à s'assurer le contrôle total des deux provinces de la région industrielle du Donbass, et offrir ainsi au président Vladimir Poutine une victoire sur le champ de bataille alors qu'il cherche à se faire réélire le mois prochain. PLUS ARMÉS ET PLUS NOMBREUX Avdiivka a subi de plein fouet la pression offensive croissante des forces russes dans l'est. "Nous prenons des mesures pour stabiliser la situation et maintenir nos positions", a déclaré Oleksandr Syrsky. La Russie a intensifié son offensive sur Avdiivka en octobre et les positions de l'Ukraine semblaient de plus en plus fragiles depuis des semaines. La troisième brigade d'assaut, une importante unité d'infanterie ukrainienne, a été envoyée en urgence dans la ville pour aider à renforcer les troupes cette semaine, alors que d'autres forces ukrainiennes se retiraient du sud-est de la ville. Les combats sur place sont un "enfer", a déclaré la brigade, précisant sur les réseaux sociaux que les forces ukrainiennes ont été surpassées en nombre par les soldats russes dans une proportion d'environ six contre cent à certains endroits. La Russie n'a pas donné de détails sur ses pertes dans les combats pour Avdiivka, mais les responsables ukrainiens et les analystes militaires occidentaux affirment que ses avancées se sont faites au détriment d'un grand nombre de soldats et de véhicules blindés. La ville, où il reste moins de 1.000 habitants, se trouve juste au nord du bastion russe de Donetsk, dont l'Ukraine a perdu le contrôle en 2014. (Reportage Yuliia Dysa à Gdansk et Tom Balmforth à Kyiv, avec la contribution de Maria Ponnezhath à Bangalore, version française Kate Entringer)