Les troupes russes reculent encore près de Bakhmout, selon Kyiv et Wagner

Les troupes russes reculent encore près de Bakhmout, selon Kyiv et Wagner













Crédit photo © Reuters

par Ivan Lyubysh-Kirdey PRES DE BAKHMOUT, Ukraine (Reuters) - Les troupes russes quittent certaines de leurs positions dans la périphérie de Bakhmout, affirment jeudi le groupe paramilitaire russe Wagner et l'armée ukrainienne qui continue de son côté ses préparatifs en vue d'une vaste contre-offensive attendue de longue date. Selon Kyiv, la Russie bombarde les voies d'accès à la ville située dans l'est du pays afin de ralentir la progression des colonnes ukrainiennes. "Nous avons commencé à avancer sur la plupart des fronts, ils bombardent toutes les routes situées en première ligne afin que nos véhicules blindés ne puissent acheminer plus d'infanterie, de munitions", a déclaré Petro Podaru, commandant d'une unité d'artillerie ukrainienne. Soucieuse jusqu'il y a peu de ne pas dévoiler son jeu et ses avancées dans la zone, l'armée ukrainienne affirme désormais que ses troupes ont avancé par endroits de près de deux kilomètres après être restées en position défensive pendant six mois. "Même si nos unités n'ont pas l'avantage en termes d'équipements et de nombre, elles ont continué d'avancer sur les flancs et couvert une distance allant de 150 à 1.700 mètres par", a déclaré un porte-parole de l'armée à la télévision. Cette progression de l'armée ukrainienne se produit alors que les dissensions entre Moscou et le groupe paramilitaire Wagner, très présent dans la zone, dont de plus en plus évidentes. Les ruines de Bakhmout, qualifiées de "boucherie" tant par Moscou que par Kyiv, auraient constitué la seule prise d'envergure de l'offensive conduite par les Russes au cours de leur vaste offensive d'hiver. Selon les autorités ukrainiennes, les opérations autour de Bakhmout sont un prélude à la contre-offensive qu'elles entendent lancer sous peu pour regagner du terrain sur l'armée russe et inverser le cours du conflit. Le fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, dit de son côté que ses miliciens poursuivent leur progression au sein même de la ville et s'apprêtent à chasser les défenseurs ukrainiens du dernier bastion qu'ils y occupent. Il accuse en même temps les commandants de l'armée régulière russe d'abandonner des points stratégiques au nord et au sud de la ville et d'alimenter ainsi le risque de la voir assiégée par les troupes ukrainiennes. "Malheureusement les unités du ministère russe de la Défense ont reculé par endroits de 570 mètres au nord de Bakhmout, ce qui expose nos flancs", a dit Evguéni Prigojine dans un message vocal. "J'en appelle publiquement au commandement suprême du ministère de la Défense parce que mes courriers ne sont pas lus", a-t-il ajouté, visant le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou et Valery Gerasimov, le plus haut gradé du pays. "S'il vous plait, n'abandonnez pas les flancs. Le ministère russe de la Défense a reconnu que ses soldats se sont repliés vers de "meilleures positions défensives", un retrait qualifié de "déroute" par Evguéni Prigojine. (version française Nicolas Delame)