Les troupes qui défendent Kharkiv ont atteint la frontière russe

KYIV, 16 mai (Reuters) - L'Ukraine a déclaré lundi que ses troupes autour de Kharkiv, la deuxième ville du pays, avaient repoussé les forces russes et progressé jusqu'à la frontière.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les propos de l'Ukraine et il n'a pas été possible de savoir combien de troupes avaient atteint la frontière russe et où.

Si le bilan fourni par l'Ukraine venait à se confirmer, cela indiquerait que la contre-offensive lancée par Kyiv à Kharkiv parvient de plus en plus à repousser les forces russes dans le nord-est du pays, après que les services de renseignement militaire occidentaux ont déclaré que l'attaque de Moscou dans la région de Donbass était au point mort.

Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé dans un message sur Facebook que le 227e bataillon de la 127e brigade des forces de défense territoriale ukrainiennes avait atteint la frontière russe, ajoutant : "Ensemble vers la victoire !"

Le ministère a également publié sur Facebook une vidéo montrant prétendument une douzaine de soldats ukrainiens dimanche près d'un poste frontière aux couleurs du drapeau ukrainien.

Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Sinegoubov, a écrit sur l'application de messagerie Telegram que les troupes ukrainiennes avaient rétabli le poste à la frontière.

"Nous remercions tous ceux qui, au péril de leur vie, libèrent l'Ukraine des envahisseurs russes", a-t-il dit.

L'Ukraine a remporté une série de succès depuis l'invasion russe le 24 février dernier, que le président Vladimir Poutine qualifie d'"opération militaire spéciale", obligeant Moscou à renoncer fin mars à prendre la capitale ukrainienne et à se reconcentrer dans l'est du pays. (Reportage Pavel Polityuk, rédigé par Alexander Winning ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)