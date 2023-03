Les traders évaluent la probabilité à 50% d'une hausse de 50 pdb des taux de la BCE

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les traders évaluaient jeudi la probabilité d'un relèvement de 50 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) à 50% après l'annonce de Credit Suisse de l'obtention d'un prêt de 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) auprès de la Banque nationale suisse (BNS). Lors de sa décision de politique monétaire de février, la BCE s'était engagée à relever ses taux de 50 points de base ce mois-ci. Le communiqué de la banque centrale est attendu à 13h15 GMT. Depuis la déroute des banques liée dans un premier temps à la fermeture de la banque californienne SVB, puis à la crise provoquée mercredi par Credit Suisse dont le principal actionnaire a déclaré mercredi ne plus pouvoir remettre au pot, l'incertitude s'est renforcée sur les projections des taux des banques centrales. Mercredi, avant l'aide de la BNS, la probabilité d'une hausse de 50 points de base des taux de la BCE était tombée à moins de 20%. (Reportage Harry Robertson; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)