Les touristes étrangers de retour au Portugal

LISBONNE (Reuters) - Le nombre de touristes étrangers au Portugal a légèrement dépassé en juillet son niveau d'avant la crise du coronavirus, pour la première fois depuis la levée de la plupart des restrictions liées au COVID-19, montrent des données de l'Institut national des statistiques (INE) publiées mercredi.

Plus de 1,8 million d'étrangers ont séjourné dans les hôtels portugais le mois dernier, contre environ 600.000 il y a un an, lorsque le pays était encore soumis à des restrictions, et 1,78 million en juillet 2019, une année record pour le tourisme.

Le secteur du tourisme au Portugal représentait près de 15% du produit intérieur brut avant la pandémie de COVID-19 et la paralysie mondiale de l'activité qu'elle a entraînée dans plusieurs secteurs.

Le nombre cumulé de visiteurs étrangers au cours des sept premiers mois de l'année, soit 8,1 millions, est malgré tout encore inférieur d'environ un million à celui de la même période de 2019.

Les visiteurs en provenance d'Espagne ont représenté en juillet 285.900 arrivées, soit la plus grande part du total, suivis des touristes britanniques et américains.

(Reportage Patrícia Vicente Rua; version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse)