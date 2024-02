Les tirs Hezbollah contre Israël cesseront si le Hamas accepte la trêve à Gaza

par Laila Bassam et Maya Gebeily BEYROUTH (Reuters) - Les tirs du Hezbollah libanais visant Israël ne cesseront que si le Hamas accepte une proposition de trêve dans la bande de Gaza, à moins que les forces israéliennes ne continuent de bombarder le Liban, ont déclaré mardi à Reuters deux sources au fait de l'état d'esprit du mouvement chiite. Israël et le Hezbollah multiplient les échanges de tirs et les attaques transfrontalières depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas en territoire israélien le 7 octobre. La trêve temporaire conclue en novembre entre le Hamas et Israël avait permis une pause non seulement dans les combats à Gaza, mais également à la frontière israélo-libanaise. A lire aussi... Le Hamas étudie actuellement un projet de trêve discuté le week-end dernier à Paris et qui propose notamment une pause de 40 jours dans toutes les opérations militaires dans la bande de Gaza ainsi que l'échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens. "Dès que le Hamas annoncera qu'il approuve la trêve, dès que la trêve sera déclarée, le Hezbollah la respectera et cessera immédiatement ses opérations dans le sud, comme il l'a fait précédemment", a déclaré l'une des deux sources. Dans l'hypothèse où Israël continuerait de bombarder le Liban, le Hezbollah n'hésitera toutefois pas à poursuivre le combat, ont dit les sources. Le Hezbollah n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a dit plus tôt ce mois-ci dans un discours télévisé que son groupe ne cesserait pas les tirs contre Israël tant qu'un cessez-le-feu permanent n'aurait pas été conclu à Gaza. Une cinquantaine de civils ont été tués au Liban dans des frappes israéliennes depuis le 7 octobre, ainsi que quelque 200 combattants du Hezbollah, selon des chiffres officiels. Les attaques menées du Liban contre le territoire israélien ont fait cinq morts parmi les civils et une dizaine de morts dans les rangs de l'armée israélienne. (version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)