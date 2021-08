Les tests PCR négatifs désormais valables 72h pour les non-vaccinés, dit Véran

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les tests PCR négatifs seront valables pendant 72 heures, a annoncé dimanche le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une interview accordée au Parisien.

"Après consultation des autorités scientifiques, un dépistage négatif sera valide 72 heures et non plus 48 heures pour les non-vaccinés", a dit le ministre au quotidien.

"Ces aménagements nous permettront de faire face au mieux à la demande de tests et de démultiplier les lieux de dépistage avec la coopération des collectivités territoriales", a-t-il ajouté.

A partir de lundi, l'accès aux bars et restaurants, y compris en terrasse, aux établissements de santé ou encore aux transports publics pour les longs trajets sera subordonné à la présentation d'une attestation (sous format papier ou numérique), prouvant l'immunisation contre le COVID-19 (acquise après guérison ou par vaccination) ou le résultat négatif d’un test de dépistage récent du coronavirus SARS-CoV-2.

Ce "pass sanitaire" s'applique déjà depuis le 21 juillet dans les lieux culturels et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes.

La loi met aussi en place une obligation vaccinale d'ici au 15 septembre pour les personnels susceptibles d'être en contact régulier de publics âgés ou fragiles, c'est-à-dire non seulement les soignants et professionnels du secteur de la santé ou du médico-social, mais aussi les pompiers et ambulanciers ainsi que les employés à domicile.

Ces mesures suscitent l'opposition d'une partie de la population et de certains syndicats.

Quelque 237.000 manifestants ont ainsi défilé samedi dans les rues de France pour réclamer le retrait du projet de loi.

(Reportage Nicolas Delame)