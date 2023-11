Les tensions géopolitiques font peser des risques sur les marchés - Cook (Fed)

DUBLIN (Reuters) - Une aggravation des tensions géopolitiques mondiales pourrait peser sur une croissance déjà faible en Europe et en Chine, et modifier la trajectoire de l'économie américaine, a estimé mercredi Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. "Ce qui se passe dans le reste du monde a des répercussions sur les États-Unis et, à l'heure actuelle, la croissance économique est plutôt faible chez nos principaux partenaires commerciaux", a déclaré Lisa Cook lors d'une table ronde organisée par la Banque centrale d'Irlande à Dublin. "Nous ne nous contentons pas de garder un oeil sur la croissance en ralentissement, nous surveillons aussi les tensions géopolitiques qui pourraient modifier les perspectives des États-Unis et de l'économie mondiale." Lisa Cook a ajouté que les tensions géopolitiques pourraient notamment déstabiliser les marchés des matières premières et l'accès au crédit dans le contexte actuel de taux d'intérêt élevés. "Tout choc pourrait aggraver la situation dans laquelle nous nous trouvons déjà (...) et pourrait déstabiliser les marchés des matières premières, ainsi que le système de crédit", a-t-elle expliqué. "Nous sommes vigilants." Ces commentaires succédaient à un discours dans lequel la membre du conseil des gouverneurs a évoqué un certain nombre de risques géopolitiques, dont les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, ainsi que les pressions inflationnistes persistantes et le ralentissement économique en Chine, qui pourraient, selon elle, menacer la stabilité financière mondiale. Elle n'a pas détaillé sa vision des perspectives économiques américaines, ni commenté la politique monétaire de la Fed, ni donné une idée de la probabilité que ces risques se concrétisent. La majeure partie de son intervention a répété celle de lundi. Lisa Cook avait alors décrit un secteur financier largement résistant bien que soumis à certains risques, notamment de la part des institutions financières non bancaires et de l'immobilier commercial. Lisa Cook avait également évoqué la solidité des ménages, bien que certaines tensions apparaissent pour les ménages aux scores de crédit plus faibles. (Reportage Padraic Halpin et Conor Humphries à Dublin, Ann Saphir à San Francisco, version française Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)