Les températures mondiales ont atteint le 3 juillet un pic de chaleur inédit

Crédit photo © Reuters

Le lundi 3 juillet 2023 fut la journée la plus chaude au monde jamais enregistrée, selon les données du Centre américain de prévision environnementale, avec une température médiane de 17,01 degrés Celsius contre un précédent record de 16,92 degrés en août 2016, alors que les canicules se multiplient. Alors que le sud des Etats-Unis se trouve sous un dôme de chaleur accablant ces dernières semaines, la Chine connaît une vague caniculaire prolongée, avec des températures dépassant les 35 degrés Celsius. L'Afrique du Nord a vu le thermomètre s'établir près des 50 degrés. Même en Antarctique, où c'est la saison hivernale, les températures sont anormalement élevées. "Ce n'est pas un jalon que nous devons célébrer", a déclaré la climatologue Friederike Otto, membre de l'institut Grantham au Collège impérial de Londres. "C'est une peine de mort pour les populations et les écosystèmes". (Reportage Gloria Dickie; version française Jean Terzian)