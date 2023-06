"Les taux terminaux de la BCE ne sont pas en vue à court terme" dit Lagarde

FRANCFORT, 27 juin (Reuters) - Il est peu probable que la Banque centrale européenne (BCE) annonce dans un futur proche un pic des taux d'intérêt, a déclaré mardi la présidente de l'institution, ajoutant que la lutte contre l'inflation ne devait pas vaciller. "Il est peu probable que, dans un avenir proche, la banque centrale soit en mesure d'affirmer en toute confiance que le pic des taux a été atteint", a déclaré Christine Lagarde dans son discours d'ouverture du forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal. "C'est pourquoi notre politique doit être décidée réunion par réunion et doit rester dépendante des données", a-t-elle ajouté. (Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)