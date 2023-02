Les taux inquiètent, Adidas déçoit, les "techs" plombent Wall Street

Les taux inquiètent, Adidas déçoit, les "techs" plombent Wall Street













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en repli vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes reculent à mi-séance s'acheminant vers des marchés d'actions en repli sur l'ensemble de la semaine après les mises en garde répétées des banquiers centraux sur les taux d'intérêt, tandis que plusieurs publications financières déçoivent. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,43% pour le Dow Jones, de 0,62% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,04% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 cède 1,37% à 7.089,85 vers 12h45 GMT. À Francfort, le Dax reflue de 1,54% et à Londres, le FTSE abandonne 0,59%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 reflue de 1,2%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,59% et le Stoxx 600 de 1,38%. Sur l'ensemble de la semaine le CAC 40 accuse pour le moment une contraction de 2,0% et le Stoxx 600 un repli de 1,05%, la tendance étant plombée par des doutes sur le scénario d'un ralentissement marqué de l'inflation et d'un atterrissage en douceur de l'économie. Après les chiffres mensuels des créations d'emplois supérieurs aux attentes aux Etats-Unis, la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, publiée jeudi, a montré que la moyenne mobile sur quatre semaines avait baissé à 189.250 contre 191.750 précédemment, confirmant un marché de l'emploi toujours dynamique alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) s'évertue à freiner la demande pour juguler une inflation persistante. L'estimation du PIB britannique au quatrième trimestre 2022, publiée ce vendredi, qui montre que le Royaume-Uni a échappé de justesse à une récession, n'est pas non plus de nature à rassurer les investisseurs, alimentant la crainte d'une "stagflation". "Je pense qu'on peut dire que le champagne peut rester au frais après les données du jour", résume Craig Erlam, analyste marchés chez Oanda, ajoutant qu'une révision du PIB britannique pourrait confirmer l'entrée en récession du pays. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Lyft plonge de 32,9% en avant-Bourse en réaction à la prévision de bénéfice nettement inférieur aux attentes du groupe de services de VTC pour le trimestre en cours. Son concurrent Uber abandonne 3,7%. Les valeurs technologiques et de croissance comme Apple, Amazon , Microsoft, Tesla et Alphabet cèdent de 0,2% à 2,8% et pèsent fortement sur les contrats à terme sur le Nasdaq. VALEURS EN EUROPE Parmi les grands secteurs de cote européenne, la distribution et l'énergie se distinguent avec respectivement une baisse de 3,43% et une 1,86%. Le premier est pénalisé par Adidas (-11,51%) qui a averti sur ses résultats pour cette année, entraînant dans sa chute son concurrent Puma, en repli de 5,25%. L'énergie en revanche est tirée par BP (+3,44%), Shell (+1,94%) ou encore TotalEnergies (+2,28%) dans le sillage de la remontée des cours du pétrole, la Russie ayant annoncé une réduction de sa production de 500.000 barils par jour le mois prochain. Dans le reste de l'actualité des entreprises, L'Oreal recule de 3,32% après ses "très mauvaises" ventes en Chine, tandis que l'équipementier de suédois de la Défense Saab, en tête du Stoxx 600, bondit de 9,1% à la faveur de ses résultats et prévisions. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de plus de cinq points de base, à 2,36%, se dirigeant vers sa plus forte hausse hebdomadaire (+16,5 points) depuis le début de l'année, en réaction aux dernières déclarations de responsables de la Banque centrales européenne (BCE) contre une fin imminente dans la remontée du coût du crédit. Aux Etats-Unis, où les marchés tablent sur au moins deux nouvelles hausses des taux de la Fed, le rendement des Treasuries à dix ans avance de près de trois points, à 3,71%. CHANGES Sur le marché des changes, la monnaie japonaise s'est renforcée face au billet vert, à 129,82 yens pour un dollar, en réaction à la probable nomination de Kazuo Ueda, universitaire et ancien membre du conseil des gouverneurs de la banque centrale, au poste de prochain gouverneur de la Banque du Japon (BoJ). Perçu comme pragmatique, les cambistes estiment qu'il pourrait infléchir la politique ultra-accommodante de la banque centrale. Face à un panier de devises internationales, le dollar avance cependant de 0,22%, tandis que l'euro recule de 0,43% à 1,069 dollar. La livre sterling, pour sa part, est affectée par les chiffres du PIB britannique au quatrième trimestre et perd 0,19% à 1,2096 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole montent, le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak ayant déclaré que Moscou réduirait en mars sa production de brut d'environ 5% en riposte à la décision de l'Occident de plafonner le prix de l'or noir et des produits pétroliers russes. Le Brent gagne 2,26% à 86,41 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,23% à 79,80 dollars. Les deux références du pétrole s'acheminent vers un gain de 8% sur l'ensemble de la semaine. PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU VENDREDI LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 33581,00 -153,00 -0,45% S&P-500 4062,00 -29,75 -0,73% Nasdaq-100 12284,50 -141,00 -1,13% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 33699,88 -249,13 -0,73% +1,67% S&P-500 4081,50 -45,73 -1,11% +6,30% Nasdaq 11789,58 -120,94 -1,02% +12,64% Nasdaq 100 12381,17 -114,21 -0,91% +13,18% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1798,48 -23,35 -1,28% +7,15% Eurostoxx 50 4174,77 -75,37 -1,77% +10,05% CAC 40 7077,53 -110,83 -1,54% +9,33% Dax 30 15252,09 -271,33 -1,75% +9,54% FTSE 7857,94 -53,21 -0,67% +5,45% SMI 11054,42 -163,31 -1,46% +3,03% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : [WATCH/LFR] CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0681 1,0736 -0,51% -0,20% Dlr/Yen 130,94 131,56 -0,47% -0,12% Euro/Yen 139,88 141,27 -0,98% -0,29% Dlr/CHF 0,9238 0,9222 +0,17% -0,06% Euro/CHF 0,9869 0,9902 -0,33% -0,26% Stg/Dlr 1,2088 1,2122 -0,28% -0,07% Indice $ 103,4850 103,2210 +0,26% +7,60% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 136,1700 -0,4900 Bund 10 ans 2,3510 +0,0400 Bund 2 ans 2,7560 +0,0670 OAT 10 ans 2,8120 +0,0450 +46,10 Treasury 10 3,6997 +0,0170 ans Treasury 2 ans 4,5043 -0,0050 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 79,72 78,06 +1,66 +2,13% +30,24% Brent 86,31 84,50 +1,81 +2,14% +30,71% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)