Les taux et l'euro reculent, les Bourses remontent après la BCE (actualisé)

(Actualisé avec commentaires d'analystes, cours à jour) 25 janvier (Reuters) - Les rendements obligataires européens et l'euro déclinent après la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de maintenir ses taux directeurs à leurs niveaux actuels, tandis que les Bourses rebondissent. La BCE a écarté une baisse imminente des taux, tout en soulignant que son approche demeurait dépendante des données. Lors d'une conférence de presse, Christine Lagarde a insisté sur la force des marchés du travail, toute en soulignant que le processus de désinflation se poursuivait. "Les prochaines données sur l'évolution des salaires en Europe nous semblent être la donnée à surveiller désormais", estime Olivier Dubs, gérant sénior chez J.P. Morgan Private Bank. "La conclusion semble être : trop tôt pour un pivot, mais la réunion de mars devrait être l'occasion idéale pour cela. Deux autres rapports sur l'inflation et des projections révisées donneront suffisamment de matière au Conseil pour prendre potentiellement cette décision", estime Florian Ielpo, responsable de la recherche chez Lombard Odier IM. Les facteurs de risque sur l'inflation - salaires, marges et tensions géopolitiques - et le rebond à moyen terme de l'activité suggéré par les derniers indicateurs PMI pourraient pourtant pousser la BCE à la prudence. "Tant que l'inflation réelle reste plus proche de 3% que de 2%, la BCE n'envisagera pas d'éventuelles baisses de taux, qui nécessiteraient une grave récession ou une chute brutale des prévisions d'inflation à long terme", écrivent les stratégistes d'ING. Vers 14h42 GMT, le rendement du Bund perdait 4,1 pb à 2,293%, celui du deux ans plus sensible aux anticipations de taux reculait de 8 pb à 2,63%. Plus tôt, les rendements s'affichaient en hausse et atteignaient respectivement 2,358% et 2,729%. L'euro se replie de 0,22% à 1,0859 dollar, après avoir atteint 1,0886 dollar avant la décision de la BCE. L'indice paneuropéen Stoxx 600 grignote 0,22%, contre une baisse de 0,44% avant la publication de la décision de la BCE. À Paris, le CAC 40 cède 0,1% à 7.448,35 points, comblant une partie de ses pertes après avoir atteint 7.412,02 points avant la décision de la banque centrale. "Le marché devrait retenir que la BCE valide la tendance baissière de l'inflation sous-jacente et que les conditions de financement serrées freinent la demande. Cela vient confirmer les attentes de baisse des taux directeurs de 125 points de base pour cette année", estime Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger Berman. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)