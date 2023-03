"Les taux devront encore monter avec l'apaisement des tensions sur les banques", dit Philip Lane, chef économiste de la BCE

FRANCFORT (Reuters) - Les récentes turbulences dans le secteur bancaire en zone euro devraient se dissiper et la remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) devra alors se poursuivre pour juguler l'inflation, a déclaré mercredi Philip Lane, chef économiste de la BCE. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire allemand Die Zeit, Philip Lane estime également que les banques des 20 pays de la zone euro sont bien capitalisées et disposent de liquidités suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas de répercussion directe des tensions bancaires aux Etats-Unis et en Suisse sur le bloc monétaire. "Selon notre scénario de base, pour s'assurer que l'inflation reflue à 2%, d'autres hausses (de taux d'intérêt) seront nécessaires", a-t-il dit. "Si le stress financier que nous observons n'est certes pas nul mais s'avère relativement limité, les taux d'intérêt devront encore être relevés", a-t-il ajouté. La BCE a relevé le coût du crédit de 350 points de base depuis juillet, mais n'a donné aucune indication pour sa réunion du 4 mai en raison des turbulences financières. Philip Lane estime par ailleurs qu'une récession n'est pas indispensable pour faire baisser l'inflation et qu'un atterrissage en douceur de l'économie est possible. "Nous avons perdu tellement d'élan de croissance durant la pandémie qu'il est possible que la reprise se poursuive et que l'inflation diminue simultanément", a-t-il dit. (Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)