Les taux de la Fed pourraient devoir être relevés, dit Bostic













15 mai (Reuters) - Le président de l'antenne d'Atlanta de la banque centrale américaine, Raphael Bostic, a déclaré lundi qu'il ne s'attendait pas à une baisse des taux d'intérêt cette année et qu'au contraire, ils devraient peut-être être relevés, l'inflation ne diminuant pas aussi rapidement que les acteurs du marché le croient. Il reste un long chemin à parcourir pour ramener l'inflation à l'objectif de 2% de la Reserve fédérale (Fed), a déclaré Raphael Bostic à CNBC, même si des progrès ont été accomplis. "S'il doit y avoir une orientation à agir, je pense qu'il y aurait une tendance à augmenter un peu plus (les taux), plutôt qu'à les réduire", a-t-il dit. (Ann Saphir, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)