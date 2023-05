Les taux de la BCE devraient toucher un pic d'ici la fin de l'été, dit Villeroy de Galhau

PARIS (Reuters) - Les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) devraient atteindre un pic d'ici la fin de l'été mais l'aspect le plus important est désormais la durée du maintien de taux élevés plutôt que le taux terminal en lui-même, a déclaré lundi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. "Je m'attends aujourd'hui à que ce nous soyons au taux terminal pas plus tard que d'ici cet été", a-t-il déclaré lors d'un évènement organisé à la Banque de France. Lors de cette période, la BCE réunira par trois fois son conseil des gouverneurs pour décider "soit d'une hausse, soit d'une pause" sur les taux, a relevé François Villeroy de Galhau. Mais "la durée pendant laquelle nous maintiendrons les taux est désormais plus importante que le niveau terminal précis que nous atteindrons", a-t-il ajouté. (Reportage Leigh Thomas, Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)