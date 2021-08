Les taliban s'emparent des villes afghanes de Kunduz, Sar-e Pul et Taloqan

KABOUL (Reuters) - Les taliban se sont emparés dimanche de trois capitales provinciales afghanes, dont la ville stratégique de Kunduz au nord-est du pays, ainsi que Sar-e Pul et Taloqan, a-t-on appris auprès de responsables locaux.

La dynamique de l'offensive menée par les islamistes armées s'est accélérée ces derniers jours sur la quasi-totalité du territoire afghan, dans le Nord notamment, à quelques semaines du retrait des forces américaines.

Ils occupent depuis vendredi la ville de Zarandj, chef-lieu provincial de la province de Nimrôz, frontalière de l'Iran et sont entrés samedi dans les faubourgs de Sheberghan, dans la province de Jowzan.

Un porte-parole des forces gouvernementales afghanes a confirmé que des combats extrêmement violents se déroulaient à Kunduz, ville jugée stratégique de par sa proximité avec les provinces du nord, riches en minerais.

Amrudddin Wali, membre du parlement provincial, a affirmé à Reuters que les assaillants s'étaient emparés des principaux bâtiments, laissant entrevoir une chute de cette ville peuplée de 270.000 habitants.

"Des combats violents ont commencé hier après-midi, tous les bâtiments du gouvernement sont entre les mains des taliban, seuls l'aéroport et la base de l'armée résistent encore aux taliban", a-t-il dit à Reuters.

Un porte-parole de l'armée a dit dimanche que les forces gouvernementales lanceraient des opérations d'ampleur pour récupérer très rapidement les territoires perdus aux mains ennemies dans la province.

Le porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, a déclaré que le groupe islamiste contrôlait largement la province et était proche de l'aéroport.

Les autorités sanitaires à Kunduz ont dit que 14 personnes étaient décédées dans les combats, parmi lesquelles des femmes et des enfants, et plus de 30 blessés avaient été amenés à l'hôpital.

Les taliban ont également pris le contrôle de bâtiments gouvernementaux à Sar-e Pul, dans le nord-ouest du pays. Les représentants du pouvoir central ont été conduits hors de la ville vers une base militaire voisine, a déclaré Mohammad Noor Rahmani, membre du conseil provincial.

Dimanche soir, Ashraf Ayni, membre du parlement provincial dans la province de Takhar a dit que sa capitale, Taloqan, était elle-aussi tombée entre les mains du groupe islamiste, lequel avait libéré des prisonniers et pris le contrôle des bâtiments gouvernementaux. Les responsables locaux ont été conduits dans un quartier voisin.

Samedi, des combats violents ont eu lieu à Sheberghan, la capitale de la province de Jowzan au nord du pays.

Un responsable du parlement local a lui-aussi fait savoir que la ville était contrôlée par les taliban. Un porte-parole de l'armée a démenti cette information, samedi, précisant que les forces de l'ordre s'efforçaient de défendre la ville sans faire de blessés parmi les civils. Il n'était pas joignable dimanche pour faire un point sur la situation.

(Rédaction de Kaboul,; version française Nicolas Delame et Caroline Pailliez)