Les taliban promettent de rouvrir les lycées aux filles

par Charlotte Greenfield

KABOUL (Reuters) - Les taliban, au pouvoir depuis août dernier en Afghanistan, vont autoriser les lycéennes à retourner en cours la semaine prochaine, a déclaré jeudi un porte-parole du ministère afghan de l'Éducation, après des mois d'incertitude.

"Toutes les écoles vont ouvrir à tous les garçons et à toutes les filles", a déclaré à Reuters le représentant du ministère de l'Éducation Aziz Ahmad Rayan.

"Mais il y a certaines conditions pour les filles", a-t-il dit, ajoutant qu'elles étudieront séparément des hommes et que leurs professeurs ne seront que des femmes.

Dans certaines zones rurales confrontées à une pénurie d'enseignantes, les hommes âgés seraient autorisés à donner des cours aux filles.

Heather Barr, directrice associée à Human Rights Watch, a mis en garde la communauté internationale contre toute complaisance après cette annonce.

"Les donateurs ont mis l'accent sur les écoles secondaires pour filles : de nombreux donateurs m'ont dit qu'ils considéraient cette question comme 'totémique'", a-t-elle déclaré.

D'après Heather Barr, la réouverture des écoles ne signifie pas nécessairement que les droits des femmes et des filles dans la société seront protégés.

Farzana, 17 ans, a déclaré qu'elle était déjà en train de laver et de repasser son uniforme alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre ses amies dans sa classe à Kaboul. Après six mois passés à la maison, elle a déclaré qu'elle et d'autres personnes avaient eu du mal à se sentir mentalement éloignées de l'école.

"Je me sens très puissante. Nous pouvons montrer non seulement (aux taliban) mais aussi au monde entier (que) nous ne nous arrêtons jamais, et que l'Afghanistan ne retournera pas aux décennies précédentes", a-t-elle déclaré.

(Reportage rédaction de Kaboul et Charlotte Greenfield, version française Anait Miridzhanian)