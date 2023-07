Les taliban ordonnent la fermeture des salons de beauté

KABOUL (Reuters) - Les taliban au pouvoir en Afghanistan ont ordonné la fermeture des salons de beauté dans un délai d'un mois, a déclaré le ministère de la Moralité, réduisant davantage l'accès des femmes afghanes aux lieux publics. "Le délai pour la fermeture des salons de beauté pour femmes est d'un mois", a déclaré mardi Mohammad Sadiq Akif, porte-parole du ministère de la Prévention du vice et de la Propagation de la Vertu, en se référant à un avis du ministère. Les taliban affirment respecter les droits des femmes conformément à leur interprétation de la loi islamique et des coutumes afghanes. Les salons de beauté se sont développés à Kaboul et dans d'autres villes afghanes dans les mois qui ont suivi la chute des taliban fin 2001, quelques semaines après les attentats du 11 septembre contre les États-Unis. Nombre d'entre eux sont restés ouverts après le retour au pouvoir des taliban il y a deux ans. Leurs enseignes et vitrines ont été recouvertes, permettant à certaines femmes d'y travailler et de proposer leurs services. Cependant, les autorités ont fermé l'année dernière la plupart des écoles secondaires pour filles, interdit l'accès des femmes à l'université et empêché de nombreuses Afghanes de travailler dans le domaine de l'aide humanitaire. De nombreux lieux publics, tels que les bains, les gymnases et les parcs, leur sont également interdits. Les gouvernements étrangers et les Nations unies ont condamné ces mesures restrictives qui, ont-ils mis en garde, empêchent tout progrès vers la reconnaissance internationale de l'administration talibane. (Reportage de Mohammad Yunus Yawar, rédigé par Charlotte Greenfield, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)