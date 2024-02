Les systèmes de défense aérienne repoussent une attaque contre Kyiv, selon son maire

KYIV (Reuters) - Les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine sont entrés en action afin de repousser une attaque de missiles russes lancée contre Kyiv, a déclaré mercredi Vitali Klitschko, le maire de la capitale ukrainienne. Des secteurs de la capitale ukrainienne étaient privés d'électricité après que les débris d'un missile russe ont endommagé des lignes à haute tension, selon le maire Vitali Klitschko. Une alerte aérienne concernant l'ensemble du territoire ukrainien a été émise, alors que l'armée de l'air ukrainienne a diffusé un message sur Telegram mettant en garde contre des attaques de missiles russes. (Reportage Pavel Polityuk et Olena Harmash, rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu)