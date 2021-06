Les Suns rayonnent face à Denver

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Le collectif bien huilé de Phoenix a signé une deuxième victoire de rang face à Denver (123-98) en demi-finale de la conférence Ouest des play-offs NBA. L'artisan de ce large succès se nomme Chris Paul. Avec une épaule convalescente, le meneur de 36 ans continue de mener son équipe d'une main de maître, tel un chef d'orchestre. Avec 17 points et 15 passes sans le moindre ballon perdu, CP3 a distribué le jeu de manière flamboyante pour permettre à cinq de ses coéquipiers de terminer avec plus de 10 points. Les Nuggets du récemment couronné MVP de la saison Nikola Jokic ont vite été submergé et ont été abandonné par leur adresse à trois points (14/43). La franchise du Colorado devra répliquer dès le match 3 pour son retour à domicile, au risque de prendre un retard insurmontable.