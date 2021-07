Les Suns éliminent les Clippers

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour la troisième fois de son histoire, Phoenix décroche le titre de Champion de la conférence Ouest et se qualifie pour les Finales NBA. Absents des play-offs depuis dix ans, les Suns sont venus à bout des Clippers de Los Angeles au sixième match de la série (130-103) au Staples Center. Emmenée par un Chris Paul en mission (41 points, 8 passes, 3 interceptions), la franchise de l'Arizona n'a laissé aucune chance cette nuit à des Angelinos toujours diminués par l'absence de Kawhi Leonard. Les coéquipiers de Nicolas Batum (9 points, 4 rebonds) ont tenu jusqu'au troisième quart-temps (82-89), mais les hommes de Monty Williams ont accéléré pour prendre une avance confortable et ne plus être inquiétés en fin de match. 28 ans après la dernière formation emmenée par Charles Barkley qui s'est cassée les dents face à un certain Michael Jordan, la franchise de l'Arizona est proche du premier titre de son histoire et attend le vainqueur de l'Est entre Milwaukee et Atlanta (2-2).