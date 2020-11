Les stations de ski suisses autorisées à rester ouvertes

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Les stations de ski suisses peuvent rester ouvertes pour l'instant si les mesures sanitaires pour limiter la propagation du coronavirus sont appliquées de manière très stricte, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Alain Berset.

En France, en Italie, en Autriche et en Allemagne, les remontées mécaniques devront rester fermées durant la période des fêtes de fin d’année. "En Suisse, la situation est beaucoup moins compliquée, on peut toujours skier, c'était toujours le but. Dans le respect de mesures très strictes, nous devons avoir des plans de protection et les choses doivent être claires", a déclaré Alain Berset lors d'une conférence de presse à Berne, sans exclure de revoir cette décision si les conditions changent d'ici la fin de l'année.

"La situation reste très grave et très instable (...) et nous ignorons comment elle va évoluer à l'avenir", a-t-il poursuivi, tout en reconnaissant que des tensions surviendraient si les stations suisses étaient les seules ouvertes.

"Nous devrons en discuter avec les cantons, mais nous sommes un pays souverain et pouvons juger nous-mêmes des faits sur notre territoire", a-t-il ajouté.

(Michael Shields, version française Elena Smirnova, édité par)