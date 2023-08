Les soldats ukrainiens entrent dans un village stratégique du sud-est

Les soldats ukrainiens entrent dans un village stratégique du sud-est













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a déclaré mardi que ses troupes étaient entrées dans le village stratégique de Robotyne, dans le sud-est du pays, une avancée potentiellement importante dans sa contre-offensive contre les forces russes. La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré sur l'application de messagerie Telegram que les soldats ukrainiens organisaient l'évacuation des civils après être entrés dans Robotyne, mais qu'ils étaient toujours sous le feu des forces russes. "Nos soldats dans le village de Robotyne", a écrit sur Telegram le général Oleksandr Tarnavsky, commandant des forces ukrainiennes dans le sud, sous la photo d'un soldat à bord d'un char d'assaut. Robotyne se trouve à 10km au sud de la ville d'Orikhiv, dans la région de Zaporijjia, sur une route importante menant à Tokmak, un noeud routier et ferroviaire occupé par les Russes. L'Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de recherche et de réflexion américain, a qualifié les attaques ukrainiennes sur Robotyne de "tactiquement significatives". Dans une vidéo publiée par l'armée ukrainienne, on voit une femme embrasser un soldat ukrainien et plusieurs habitants évacués parler au téléphone avec des proches. "Psychologiquement, c'était très dur (...). Nous attendions depuis si longtemps qu'aujourd'hui ils sont arrivés à l'improviste. Nous ne pouvions même pas croire que c'étaient les notres (...) Nous sommes très reconnaissants envers les garçons (les troupes)", déclare une femme de 52 ans dans la vidéo. Reuters a pu vérifier l'emplacement des images aériennes à partir du tracé de la route et de la position des bâtiments vus dans la vidéo, qui correspondent à l'imagerie satellite de la zone. Il n'était pas possible de vérifier de manière indépendante la date à laquelle la vidéo a été filmée. La Russie n'a pas immédiatement commenté les rapports. (Reportage Anna Pruchnicka et du bureau de Kyiv, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)