Les soldats russes recevront des primes pour avoir détruit des chars d'assaut occidentaux

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les soldats russes recevront des primes s'ils parviennent à détruire des chars Leopard, de fabrication allemande, et des véhicules blindés fournis par les États-Unis et utilisés par l'Ukraine, a déclaré le ministère de la Défense russe vendredi. Le ministère précise que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un programme de récompense plus large. Plus de 10.000 militaires russes, précise-t-il, ont déjà reçu des primes individuelles depuis le début de la guerre. Détruire un véhicule blindé ennemi permet de toucher 50.000 roubles (546,62 euros) et un char d'assaut 100.000 roubles. Les pilotes militaires et les opérateurs de la défense aérienne ont reçu 300.000 roubles pour chaque avion ou hélicoptère ukrainien détruit. Le versement de récompenses financières pour avoir détruit des chars et véhicules blindés allemands, américains ou fabriqués "dans d'autres pays de l'Otan" se fera sur la base de rapports de commandants sur le terrain, est-il encore indiqué. Dimanche, le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, a décerné la médaille de héros de la fédération de Russie à des soldats qui, selon Moscou, ont détruit des chars Leopard et des véhicules de combat Bradley fabriqués aux États-Unis. (Reportage Reuters ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)