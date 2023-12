Les soldats israéliens mènent une opération terrestre dans la bande de Gaza, dit Israël

(Coquille premier paragraphe) par Arafat Barbakh et Nidal al-Mughrabi GAZA/LE CAIRE, 4 décembre (Reuters) - Les forces israéliennes ont affronté des combattants du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré dimanche l'armée israélienne, ce qui semble indiquer qu'une offensive terrestre a commencé dans le sud de l'enclave, où affluent les réfugiés, alors que des bombardements israéliens ont fait des dizaines de victimes. Le Hamas a déclaré que ses combattants avaient affronté des soldats israéliens à environ 2 kilomètres de la ville de Khan Younès, dans le sud du pays. Les habitants ont dit qu'ils avaient entendu des tirs et qu'ils craignaient qu'une nouvelle offensive terrestre israélienne ne soit en cours. L'armée israélienne avait auparavant ordonné à la population d'évacuer certaines parties de Khan Younès et de ses environs, sans annoncer de nouvel assaut terrestre dans le sud. "Les Forces de défense israéliennes (FDI) continuent d'étendre leur opération terrestre contre les centres du Hamas dans toute la bande de Gaza", a déclaré Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, à des journalistes à Tel Aviv. "Les forces se retrouvent face à face avec les terroristes et les tuent." Des médias proches du Hamas, citant les services d'urgence, ont rapporté lundi que trois membres des services d'urgence civile avaient été tués dans une frappe israélienne contre la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave palestinienne. (Reportage Suhaib Salem et Nidal al-Mughrabi au Caire, Mohammed Salem et Roleen Tafakji à Gaza, Maayan Lubell, Ari Rabinovich et Emily Rose à Jérusalem, Maggie Fick à Beyrouth, Andrew Mills à Doha, Nandita Bose à Dubaï, Idrees Ali, Steve Holland et Phil Stewart à Washington, rédigé par David Lawder; version française Camille Raynaud)