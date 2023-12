Les sociétés pétrolières Santos et Woodside en pourparlers sur une fusion

(Reuters) - Les groupe pétroliers australiens Woodside Energy et Santos ont annoncé jeudi avoir entamé des discussions préliminaires en vue d'une potentielle fusion de près de 80 milliards de dollars australiens (54,68 milliards d'euros), dans un contexte de pression croissante à la décarbonation et alors que les deux entreprises sont confrontées à des obstacles dans leurs projets de croissance. Woodside a précisé que les discussions étaient confidentielles et incomplètes et qu'il n'y avait aucune certitude quant à l'aboutissement de la transaction. Une fusion entre les deux groupes serait examinée de près par le gendarme australien de la concurrence, qui a durci sa position à l'égard des autorisations de rachat dans les secteurs en concentration. "L'ACCC est au courant des rapports publics sur la transaction potentielle", a déclaré un porte-parole de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation. "Si l'opération potentielle se poursuit, l'ACCC examinera s'il est nécessaire de procéder à un examen public de l'impact de la fusion sur la concurrence. Les discussions entre Woodside et Santos interviennent moins de 18 mois après la fusion de Woodside avec la division pétrolière et gazière du groupe BHP, alors que le groupe s'efforce d'obtenir les autorisations finales pour son projet de Scarborough, en Australie occidentale, d'une valeur de 16,5 milliards de dollars australiens. Lors de leurs réunions d'information annuelles à l'intention des investisseurs, Woodside et Santos ont toutes deux prévenu que les perspectives de production à court terme s'annoncent difficiles, tout en signalant des dépenses d'investissement élevées et des obstacles réglementaires à leurs projets en cours. L'action Woodside a chuté de 15,4% depuis le début de l'année, tandis que celle de sa rivale Santos, plus petite, a perdu 4,3%. (Reportage Rishav Chatterjee à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)