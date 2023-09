Les sociétés d'autoroutes ne seront pas autorisées à répercuter les taxes, déclare Le Maire

PARIS (Reuters) - Les sociétés d'autoroutes ne seront pas autorisées à répercuter sur le prix des péages le nouvel impôt que prévoit de leur imposer le gouvernement, a prévenu mercredi Bruno Le Maire. Dans un message à BFM TV, le président de Vinci Autoroutes, Pierre Coppey, a estimé qu'une hausse des taxes conduirait "inévitablement" à "une hausse des tarifs des péages". "Les tarifs des péages, c'est nous qui les fixons", a répondu le ministre de l'Economie et des Finances lors du compte rendu du conseil des ministres, pendant lequel le projet de loi de finances 2024 a été présenté. "Donc, les compagnies d'autoroutes ne seront pas autorisées à répercuter les augmentations de taxes sur le prix des péages. Il y a des lois et elles s'appliquent à toutes et à tous." "Le Conseil d'Etat nous a autorisés à mettre une fiscalité sur les concessions d'autoroutes, sur les aéroports, c'est-à-dire sur toutes les infrastructures de longue distance, qui sont les plus polluantes (...) ce qui nous empêchera pas de maintenir la définition du tarif par les pouvoirs publics", a ajouté Bruno Le Maire. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)