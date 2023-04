Les sirènes d'alerte aérienne déclenchées dans toute l'Ukraine, explosions signalées

28 avril (Reuters) - Les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées dans toute l'Ukraine tôt vendredi et l'agence de presse Interfax Ukraine a rapporté que des explosions avaient été entendues dans plusieurs villes, citant des sources locales. Selon Interfax, des explosions ont été signalées après minuit à Dnipro, Krementchouk et Poltava, dans le centre de l'Ukraine, ainsi qu'à Mykolaïv, dans le sud du pays. Une autre source a rapporté une explosion dans la région de Kyiv. Des comptes Telegram locaux, cités par Interfax, ont indiqué que des objets volants non-identifiés se dirigeaient vers l'ouest de l'Ukraine. (Reportage Ron Popeski; version française Camille Raynaud)