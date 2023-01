Les services de Microsoft rétablis après une importante panne mondiale

(Reuters) - Microsoft Corp a indiqué mercredi avoir rétabli tous ses services liés à l'informatique dématérialisée ("cloud") après une panne de réseau qui a mis hors service sa plateforme Azure ainsi que des services tels que Teams et Outlook utilisés par des millions de personnes dans le monde.

La page de statut d'Azure montre que les services ont été touchés en Amérique, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Seuls les services en Chine et la plateforme dédiée aux gouvernements n'ont pas été touchés.

En fin de matinée, Azure a déclaré que la plupart des clients devraient avoir vu une reprise des services après un rétablissement complet du réseau étendu de Microsoft (WAN).

Une panne d'Azure, qui compte 15 millions d'entreprises clientes et plus de 500 millions d'utilisateurs actifs selon les données de Microsoft, peut avoir un impact sur plusieurs services et créer un effet domino car la quasi-totalité des plus grandes entreprises du monde utilisent cette plateforme.

Les entreprises sont devenues de plus en plus dépendantes des plateformes en ligne, la pandémie ayant entraîné un développement accru du télétravail.

Microsoft avait indiqué plus tôt avoir déterminé qu'un problème de connectivité réseau se produisait avec les appareils à travers le WAN de Microsoft.

Le groupe a ensuite indiqué sur Twitter avoir annulé un changement de réseau qui, selon lui, était à l'origine du problème et dit utiliser "une infrastructure supplémentaire pour accélérer le processus de récupération".

Pendant la panne, les utilisateurs ont rencontré des problèmes pour échanger des messages, se joindre à des appels ou utiliser toutes les fonctionnalités de l'application Teams.

Parmi les autres services touchés figurent Microsoft Exchange Online, SharePoint Online et OneDrive for Business, selon le groupe.

Microsoft n'a pas divulgué le nombre d'utilisateurs touchés par la perturbation, mais les données du site Web de suivi des pannes Downdetector ont fait état de milliers d'incidents sur tous les continents.

A New York, l'action Microsoft reculait de 1,7% en avant-Bourse après la publication d'une prévision de chiffre d'affaires pour la période janvier-mars jugée décevante dans l'activité de cloud.

(Reportage Akriti Sharma à Bangalore; Jean Rosset pour la version française, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)