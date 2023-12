Les Serbes se rendent aux urnes pour des élections anticipées

Les Serbes se rendent aux urnes pour des élections anticipées













Crédit photo © Reuters

BELGRADE (Reuters) - Les Serbes voteront dimanche lors d'élections législatives anticipées, convoquées le mois dernier par le président Aleksandar Vucic dans le but d'asseoir son autorité. Au total, 18 partis et coalitions sont en lice pour les 250 sièges du parlement. Les bureaux de vote ouvriront à 7 heures (0600 GMT) et fermeront à 20 heures (1900 GMT). Le président serbe et son parti, le Parti progressiste serbe (SNS), ont vu leur cote de popularité entamée après deux fusillades de masse survenues au début du mois de mai. La hausse de l'inflation, qui s'est établie à 8% en novembre, a encore contribué au mécontentement. Les partis d'opposition et les organismes de surveillance des droits de l'homme accusent Aleksandar Vucic et le SNS d'entrave à la liberté des médias, de violence à l'encontre des opposants politiques, de corruption et de liens avec le crime organisé. Des accusations rejetées par Aleksandar Vucic et ses alliés. Les élections législatives coïncideront avec des élections municipales dans 65 villes, dont la capitale Belgrade. Selon un récent sondage réalisé par le site internet Nova Srpska Politicka Misao, le SNS recueillerait 39,8% des voix, devant la coalition Serbie contre la violence, créditée de 25,6%, et le Parti socialiste de Serbie (8,9%). (Reportage Aleksandar Vasovic et Ivana Sekularac; version française Camille Raynaud)