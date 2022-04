Les séparatistes prorusses ont lancé l'assaut contre l'usine Azovstal de Marioupol, selon RIA

(Reuters) - Les séparatistes du Donbass appuyés par l'armée russe ont lancé l'assaut contre l'usine métallurgique Azovstal, dernier bastion défendu par les forces ukrainiennes dans le port assiégé de Marioupol, rapporte mardi l'agence de presse russe Ria en citant le porte-parole des séparatistes, Edouard Bassourine.

Les forces prorusses entendent "libérer" l'usine aussi rapidement que possible, a déclaré le président de la république autoproclamée de Donetsk, Denis Pouchiline, cité également par Ria.

Le ministère russe de la Défense a lancé de son côté un nouvel ultimatum aux forces ukrainiennes retranchées dans les sous-sols du complexe Azovstal, leur promettant la vie sauve si elles acceptaient de déposer leurs armes avant midi (09h00 GMT).

"Tous ceux qui déposeront les armes ont la garantie de rester en vie", a-t-il dit, appelant les combattants "ukrainiens et étrangers" à se rendre en sortant de l'usine sans armes et sans munitions ce mardi entre 14h00 et 16h00 (11h00 et 13h00 GMT).

Le ministère a par ailleurs indiqué que l'artillerie et des missiles russes avaient frappé 1.260 cibles en Ukraine depuis lundi, date qui a marqué selon le président ukrainien Volodimir Zelensky le début de la "bataille du Donbass".

Cette offensive russe "va échouer" parce que Moscou ne dispose pas des moyens militaires suffisants pour la mener à bien, a affirmé mardi Oleksiy Arestovych, un conseiller de la présidence ukrainienne.

(Reuters)