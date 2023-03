Les séparatistes de Transnistrie disent avoir déjoué un complot ukrainien

9 mars (Reuters) - Les services de sécurité de Transnistrie ont annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat du dirigeant de cette région sécessionniste pro-russe de Moldavie fomentée par les services de renseignement ukrainiens, rapportent les agences de presse russes. "Le ministère de la Sûreté d'Etat informe sur la prévention d'une attaque terroriste. Sur instruction du Service de sécurité d'Ukraine, un crime était en préparation contre un certain nombre de responsables. Les suspects ont été interpellés", ont déclaré les autorités de la région citées par l'agence Tass. Aucun élément appuyant ces affirmations n'a été apporté. Le Service de sécurité d'Ukraine s'est réuni à ce sujet et pourrait s'exprimer sur la question ultérieurement, a déclaré un porte-parole. La Transnistrie, majoritairement russophone, a rompu avec la Moldavie en 1990, un an avant l'éclatement de l'Union soviétique. La Russie a accusé le mois dernier l'Ukraine de planifier l'invasion de la région après une opération sous fausse bannière - utilisée avec des marques de reconnaissance ennemies - une accusation rejetée par Kyiv. La Moldavie a également réfuté ces allégations. Moscou a également averti qu'il considérerait toute action menaçant la force russe de maintien de la paix stationnant en Transnistrie comme une attaque contre ses propres intérêts. (Bureaux de Reuters)