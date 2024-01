Les semi-conducteurs reculent après des "profit warnings" dans le secteur

Les semi-conducteurs reculent après des "profit warnings" dans le secteur













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs sont en baisse mardi alors que plusieurs concurrents en Asie et en Amérique ont averti d'une baisse prochaine de leurs bénéfices en raison de la faiblesse de la conjoncture économique. Vers 10h38 GMT , STMicroelectronics reculait de 2,29%, Infineon de 2,15% et BE Semiconductor Industries de 0,89%, parmi les pires performances du sous-indice technologique du STOXX 600. Samsung Electronics a dit mardi anticiper une chute de 35% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, très en dessous des attentes des analystes, en raison de la faiblesse de la demande des consommateurs. De son côté, le groupe américain Microchip Tech a réduit lundi sa prévision de chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant des niveaux d'expédition inférieurs et une économie faible. "Le sentiment est négatif. Mais gardez à l'esprit que le compartiment des semi-conducteurs a connu une forte inversion hier aux États-Unis (indice SOX), passant dans vert après un début d'année particulièrement faible", observe un analyste. (Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution de Tristan Veyet, édité par Blandine Hénault)