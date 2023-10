Les scénaristes d'Hollywood ratifient l'accord trouvé avec les studios

LOS ANGELES, Etats-Unis (Reuters) - Les membres de la Writers Guild of America (WGA) ont approuvé lundi un nouveau contrat de trois ans avec les grands studios, cinq mois après que le syndicat a appelé à une grève qui a plongé la production cinématographique et télévisuelle d'Hollywood dans la tourmente. La WGA a déclaré que 99% votants ont approuvé l'accord, qui prévoit des augmentations de salaire, certaines protections concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres avantages. Les scénaristes ont débrayé le 2 mai, obligeant de nombreux plateaux de cinéma et de télévision à fermer et retardant les émissions prévues pour la saison de diffusion d'automne. (Lisa Richwine)