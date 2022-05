Les Russes font la queue pour un dernier Big Mac avant le départ de McDonald's

(Reuters) - Des Russes ont fait la queue mardi dans une gare de Moscou pour ce qui pourrait être leur dernier repas dans l'un des rares restaurants McDonald's encore ouverts dans le pays.

Le géant de la restauration rapide ferme ses portes en Russie après plus de 30 ans, devenant ainsi l'une des plus grandes marques mondiales à quitter le pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

L'entreprise avait déjà décidé de fermer temporairement ses restaurants dans le pays en mars. Parmi eux, l'emblématique établissement de la place Pouchkine, dans le centre de Moscou.

"McDonald's n'est plus présent que dans quelques endroits", a déclaré Irina, 32 ans, qui faisait la queue à la succursale de la gare de Leningrad à Moscou, d'où partent les trains en direction de Saint-Pétersbourg. "McDonald's me manque, alors quand je vais à Saint-Pétersbourg, je passe et je m'offre un Big Mac".

McDonald's envisage de vendre 84% de ses quelque 850 restaurants en Russie à un acheteur local. L'avenir des restaurants restants, exploités par des franchisés, reste à clarifier.

Les nouveaux propriétaires ne seront pas autorisés à utiliser le nom, le logo, la marque et le menu de McDonald's.

"Dans les endroits accessibles du centre de Moscou et de Saint-Pétersbourg, nous constatons une forte demande", a déclaré mardi le franchisé Rosinter Restaurants.

McDonald's conservera sa marque en Russie, ce qui, selon les analystes, laisse la porte ouverte à un retour.

(Reportage Reuters, version française Lou Phily)