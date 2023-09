Les Rolling Stones dévoilent un nouvel album, "Hackney Diamonds"

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les Rolling Stones ont annoncé mercredi la sortie d'un nouvel album, le premier depuis 18 ans composé de titres originaux, lors d'une cérémonie organisée à l'Hackney Empire, une salle de spectacle de l'est de Londres. "Nous sommes ici pour présenter notre nouveau single, qui s'appelle 'Angry', et son clip, et 'Angry' est le premier single de notre nouvel album, qui s'appelle 'Hackney Diamonds', c'est pour ça que nous sommes à Hackney, et qui sortira le 20 octobre", a dit Mick Jagger, chanteur désormais octogénaire du groupe de rock britannique, à Jimmy Fallon via une liaison vidéo avec le présentateur de télévision américain. Mick Jagger et les guitaristes Keith Richards et Ronnie Wood, tous vêtus de noir, sont arrivés à l'Hackney Empire en taxi, que Mick Jagger a payé en liquide. Les fans des Rolling Stones attendaient cette annonce depuis la parution le mois dernier dans un petit journal local londonien d'une mystérieuse publicité pour une entreprise de réparation de verre baptisée "Hackney Diamonds", une maison fondée en 1962, soit l'année de formation du groupe. Cet album, dont le titre évoque du verre brisé après un cambriolage, est le premier depuis la mort du batteur Charlie Watts en août 2021. (Rédigé par Paul Sandle, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)