Les réunions Fmi/Banque mondiale maintenues à Marrakech

MARRAKECH, 14 septembre (Reuters) - Marrakech accueillera comme prévu les réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale du 9 au 15 octobre malgré le séisme du 8 septembre, a déclaré jeudi le gouverneur de la banque centrale du Maroc. Le Maroc a subi un tremblement de terre d'une magnitude de 6,8, avec un épicentre situé dans le massif du Haut-Atlas. Plus de 2.900 personnes sont mortes, la plupart dans la région au sud de Marrakech. Abdellatif Jouahri s'exprimait lors d'une conférence réunissant des participants des banques centrales du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il a déclaré que cet événement servait à préparer les réunions annuelles, qui se dérouleront comme prévu. (Reportage Ahmed Eljechtimi ; version française Victor Goury-Laffont)