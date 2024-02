Les retards de livraison des A350-1000 à Qantas sont dus à des modifications de conception, dit Airbus

Les retards de livraison des A350-1000 à Qantas sont dus à des modifications de conception, dit Airbus













Crédit photo © Reuters

SINGAPOUR (Reuters) - Airbus est confronté à des retards dans l'introduction d'une version à très long rayon d'action de son A350-1000 conçu pour les vols sans escale Sydney-Londres de la compagnie aérienne australienne Qantas Airways, car un régulateur lui a demandé de revoir la conception d'un réservoir de carburant supplémentaire, a déclaré le directeur général de la division d'aviation commerciale du groupe français. "Le régulateur nous a demandé de revoir la conception du réservoir central de notre avion à très long rayon d'action pour (le projet) Sunrise", a dit jeudi Christian Scherer en marge du Salon aéronautique de Singapour. Qantas a indiqué jeudi que les dates de livraison de ses premiers A350-1000, capables d'effectuer des vols à très long rayon d'action, avaient été repoussées d'environ six mois à la mi-2026. "Nous devons redessiner le réservoir central, le réservoir de carburant supplémentaire, qui permettra la mission Sunrise, et c'est ce qui explique ce changement", a déclaré Christian Scherer. A lire aussi... La directrice générale de Qantas, Vanessa Hudson, a dit que les retards étaient dus aux délais, plus longs que prévus, pour obtenir la certification du premier appareil. "Nous pensons toutefois que (la livraison) de la flotte de 12 avions interviendra rapidement une fois (la certification obtenue)", a-t-elle déclaré aux journalistes. Vanessa Hudson a ajouté que la demande pour des vols sans escale restait forte, comme le démontre les lignes Perth-Londres et Perth-Paris opérées par la compagnie. "Nous sommes donc plus que jamais convaincus que le dossier tient la route et qu'un retard de six mois n'est pas un problème", a-t-elle déclaré. (Reportage Brenda Goh à Singapour et Praveen Menon à Sydney, rédigé par Jamie Freed; version française Camille Raynaud)