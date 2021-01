Les résultats sourient à Wall Street qui finit en hausse

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,83% soutenue par une série de résultats encourageants et un certain enthousiasme né de la prise de fonction de Joe Biden officiellement devenu ce mercredi 46e président des Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagnée 257,86 points à 31 188,38.

Le S&P-500, plus large, a pris 52,94 points, soit 1,39%, à 3 851,85.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 260,07 points (1,97%) à 13 457,25 points.

Le sentiment général était à la prise de risque tandis que se déroulait à Washington la prestation de serment du nouveau président américain, un événement dans lequel les investisseurs voient surtout la promesse d'un plan de relance massif, un sentiment conforté mardi par les premières déclarations de Janet Yellen, appelée à devenir sa secrétaire au Trésor.

Aux valeurs, on retiendra notamment l'envolée de Netflix qui s'est adjugé 16,85% à 586,34 après avoir annoncé qu'il avait attiré plus de nouveaux abonnés que prévu au quatrième trimestre, en grande partie grâce au confinement, portant à plus de 200 millions le nombre de ses abonnés à la fin de 2020.

Contre la tendance, Morgan Stanley a terminé en baisse de 0,2% à 74,84, les trimestriels de la banque d'affaires n'ayant pas convaincu les investisseurs.

Sur le marché du pétrole, le WTI s'est établissait à $51,41 (+0,57%) et le brent à $55,9800 (+0,16%).

Le dollar évoluait en baisse de -0,04% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,2105 dollar (-0,19%).

Sur le marché obligataire, le papier à dix ans a perdu 1,2 point de base pour s'établir à 1,0802%. Son homologue à cinq ans a reculé de 0,3 point de base à 0,4438%.

(version française Nicolas Delame)