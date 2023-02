Les résultats en soutien, le Stoxx 600 à un pic d'un an, les taux baissent

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi avant une nouvelle salve de publications financières et les Bourses européennes évoluent nettement dans le vert à mi-séance, soutenues par de solides résultats dans l'industrie, la banque et la santé qui permettent de reléguer au second plan les inquiétudes sur la trajectoire des taux d'intérêt alors que l'inflation a affiché en Allemagne une nouvelle décélération en janvier.Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,6% pour le Dow Jones, de 0,75% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,11% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 1,21% à 7.205,98 vers 11h45 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,26%. A Londres, le FTSE gagne 0,69% à 7.939,92 points, après avoir inscrit un record historique en séance à 7,947.94. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 1,01% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,29%. Le Stoxx 600 prend 0,95% à 463,81 points, après avoir touché en séance un sommet d'un an à 464,81. Les nombres résultats publiés jeudi ou attendus en Europe et aux Etats-Unis prennent le pas sur la récente aversion au risque liée aux interrogations sur l'évolution des taux des banques centrales après les déclarations diversement interprétées de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne. "Les chiffres (des entreprises) ont été assez positifs et les prévisions ont également été meilleures que prévu", note Michael Hewson, analyste marchés chez CMC Markets. Parmi les 93 sociétés du Stoxx 600 ayant déjà publié leurs résultats, plus de la moitié ont dépassé les attentes du marché, selon les données de Refinitiv. Sur le plan macroéconomique, les prix à la consommation en Allemagne ont décéléré en janvier sur un an, à 9,2%, après 9,6% en décembre, tandis qu'en France, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a exclu jeudi une récession cette année et estimé que l'inflation devrait connaître un pic en juin et redescendre autour de 2% d'ici 2024 ou début 2025. "Les perspectives économiques (pour l'Europe) sont probablement un peu plus positives que ce que l'on pensait", souligne encore Michael Hewson.LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Walt Disney bondit de 6,4% en avant-Bourse après l'annonce mercredi d'une restructuration d'ampleur, avec une scission en trois unités et la suppression de quelque 7.000 postes, soit environ 3,6% de ses effectifs. Mattel plonge de 10% en avant-Bourse, le fabricant des poupées Barbie et des jouets Fisher-Price ayant prévenu mercredi que son bénéfice cette année serait inférieur aux prévisions en raison de l'inflation qui pèse sur la consommation. PepsiCo prend 1,3% en avant-Bourse après la publication jeudi de résultats du quatrième trimestre meilleurs que prévu, tandis que Hilton a dit anticiper un bénéfice cette année grâce à une forte demande dans les voyages. Philip Morris, Ralph Lauren, Tapestry et Kellogg's, entre autres, figurent également à l'agenda des résultats. VALEURS EN EUROPE Parmi les grands compartiments de la cote européenne, l'industrie (+2,12%) enregistre la meilleure performance du Stoxx 600 dans le sillage de la publication des comptes trimestriels meilleurs que prévu de l'allemand Siemens (+7,4%), du suédois Sweco (+12,56%) ou encore du français Legrand (+7,58%). Côté banques, l'indice progresse de 1,66% avec Crédit agricole SA (+4,88%), qui a notamment confirmé ses perspectives pour 2025. Credit Suisse, en revanche, chute de 8,21% après avoir affiché sa pire perte annuelle depuis la crise financière de 2008. Dans l'automobile, Renault (+1,63%) est tiré par le bond de 155% du résultat opérationnel trimestriel de son partenaire Nissan, tandis que la confirmation des prévisions à moyen-terme de Volvo Cars (+1,67%) est saluée. A Londres, AstraZeneca monte de 4,63% après des perspectives jugées encourageantes, tandis qu'Unilever (+0,51%) est porté par ses ventes du quatrième trimestre. Standard Chartered grimpe de 8,74% à la faveur d'une information d'un intérêt de la banque émiratie First Abu Dhabi Bank pour le groupe bancaire britannique. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans se contracte de plus de huit points de base, à 2,28%, après quatre séances de hausse, en réaction à la décélération de l'inflation dans le pays. Selon Piet Haines Christiansen, stratège obligataire chez Danske Bank, le scénario selon lequel la BCE pourrait ralentir le rythme de la hausse de ses taux reprend de la vigueur. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans cède quatre points de base, à 3,59%. CHANGES Le regain d'appétit pour le risque pèse sur le dollar qui fléchit de 0,39% face à un panier de devises internationales, dont l'euro, qui remonte à 1,076 dollar (+0,48%). Les cambistes sont dans l'attente de la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, prévue à 13h30 GMT, et surtout des chiffres mensuels de l'inflation américaine qui seront publiés mardi prochain. Les cours du pétrole sont stables, la perspective d'une hausse de la demande en Chine étant compensée par les craintes sur les stocks de brut aux Etats-Unis, qui ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis juin 2021, selon les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Le Brent avance de 0,36% à 85,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,28% à 78,69 dollars. Var. % YTD points Dow Jones 33949,01 -207,68 -0,61% +2,42% S&P-500 4117,86 -46,14 -1,11% +7,25% Nasdaq 11910,52 -203,27 -1,68% +13,80% Nasdaq 100 12495,38 -232,90 -1,83% +14,22% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1828,58 +18,67 +1,03% +8,95% Eurostoxx 50 4267,81 +58,66 +1,39% +12,50% CAC 40 7213,78 +93,95 +1,32% +11,43% Dax 30 15615,94 +203,89 +1,32% +12,15% FTSE 7940,92 +55,75 +0,71% +6,56% SMI 11313,77 +37,49 +0,33% +5,45% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : [WATCH/LFR] CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0762 1,0709 +0,49% +0,56% Dlr/Yen 130,94 131,37 -0,33% -0,13% Euro/Yen 140,94 140,79 +0,11% +0,44% Dlr/CHF 0,9194 0,9208 -0,15% -0,54% Euro/CHF 0,9896 0,9866 +0,30% +0,01% Stg/Dlr 1,2145 1,2071 +0,61% +0,40% Indice $ 103,0040 103,4090 -0,39% +7,10% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 137,1800 +1,1600 Bund 10 ans 2,2660 -0,1010 Bund 2 ans 2,6590 -0,0550 OAT 10 ans 2,7240 -0,0930 +45,80 Treasury 10 3,5881 -0,0480 ans Treasury 2 ans 4,4170 -0,0370 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 78,65 78,47 +0,18 +0,23% +28,49% Brent 85,36 85,09 +0,27 +0,32% +29,27% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)