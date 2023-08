Les résultats du S&P 500 positifs au T2, un peu moins sur le chiffre d'affaires

par Noel Randewich PARIS (Reuters) - Les entreprises de l'indice américain S&P 500 ont très majoritairement fait état de résultats meilleurs que prévu pour le trimestre clos fin juin mais leurs performances en terme de chiffre d'affaires s'avèrent moins impressionnantes. Alors que le bal des publications des résultats touche à sa fin, 79% d'entre elles ont fait état de résultats supérieurs aux attentes, selon des données de Refinitiv I/B/E/S. Lors du dernier trimestre, la part des entreprises ayant battu le consensus a été la plus élevée depuis le troisième trimestre de 2021, ce qui suggère que l'environnement économique incertain a eu un impact moindre que redouté. Toutefois, près de 64% des entreprises ont fait état d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu, soit le taux le plus faible depuis le premier trimestre de 2020. Les performances positives de beaucoup d'entreprises du S&P 500 font suite à une vague de suppressions d'emplois, alors que le relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale freine l'économie américaine. Pour les grandes entreprises technologiques comme Meta Platforms (maison-mère de Facebook), Amazon et Alphabet, ces suppressions d'emplois ont permis de soutenir leurs marges tandis que leur chiffre d'affaires continuait d'augmenter. Si les résultats trimestriels des grandes entreprises américaines ont été supérieurs aux attentes, ils ressortent néamoins en baisse de 4,2% sur un an, selon Refinitiv I/B/E/S. En excluant le secteur de l'énergie, ces résultats progressent de 2%, une performance positive pour la première fois en quatre trimestres. Le chiffre d'affaires des entreprises du S&P 500 a progressé en moyenne de 0,2%, et de 4% en excluant le secteur de l'énergie. (Reportage Noel Randewich; Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)