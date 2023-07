Les résultats des banques françaises pourraient décevoir au T2 (JP Morgan)

PARIS, 6 juillet (Reuters) - Le contrôle des coûts et des provisions toujours faibles contribueront à améliorer les résultats des banques françaises au deuxième trimestre, mais la période sera aussi marquée par une faiblesse de la banque d'investissement et des pressions sur les marges dans la banque de détail, avertissent jeudi dans une note les analystes de J.P.Morgan. Les revenus des activités de banque de détail devraient baisser de 6% en moyenne par rapport à l'année précédente, les marges demeurant sous pression alors que le volume de prêts croît moins rapidement et que les frais et les commissions sont contraints, estiment les analystes. Les ratios réglementaires devraient progresser modérément, quelques impacts réglementaires mineurs étaient attendus au deuxième trimestre, ajoutent-ils. La discipline sur les coûts est largement intégrée par les investisseurs mais les provisions pourraient les surprendre, préviennent par ailleurs les analystes de J.P.Morgan. Les investisseurs pourraient aussi ignorer la résistance des banques pour s'inquiéter des impacts d'une situation macroéconomique incertaine, observent-ils. J.P.Morgan a placé sous surveillance les recommandations attribuées à BNP Paribas ("neutre") et Crédit Agricole ("sous-pondéré"), les estimations de bénéfices avant impôts au deuxième trimestre calculées par l'intermédiaire étant inférieures au consensus fourni par les groupes. L'estimation de bénéfice avant impôts calculée par J.P.Morgan est également inférieure de 13% au consensus pour Société Générale ("neutre"), mais les attentes du côté des investisseurs "buy-side" sont déjà plus faibles, note l'intermédiaire. A la Bourse de Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale perdaient entre 2,1% et 2,9% jeudi dans la matinée. (Reportage Diana Mandia, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)