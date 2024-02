Les résultats de sociétés tirent les Bourses en attendant l'emploi américain

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes sont également dans le vert à mi-séance, la tendance positive étant soutenue par de solides résultats d'entreprises et des indicateurs macroéconomiques favorables à une baisse rapide des taux des grandes banques centrales. À Paris, le CAC 40 avance de 0,57% à 7.631,95 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,64% et à Londres, le FTSE progresse de 0,19%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 enregistre un gain de 0,45%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro une hausse de 0,72% et le Stoxx 600 s'octroie 0,63%. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 est à ce stade globalement stable (-0,04%) tandis que le Stoxx 600 affiche un gain de 0,64%. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street stable pour le Dow Jones et des hausses de 0,53% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,98% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert au cours de laquelle des données aux Etats-Unis ont semblé confirmer un marché du travail un peu moins dynamique. Les investisseurs prendront connaissance à 13h30 GMT du rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de janvier. Le consensus Reuters prévoit une baisse des créations de postes à 180.000, une remontée du taux de chômage à 3,8% et un ralentissement de la croissance des salaires à 0,3% sur un mois. Côté résultats, sur les 208 entreprises du S&P-500 ayant déjà communiqué leurs publications, 80% ont battu les attentes, selon des données LSEG. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Meta Platforms bondit de 16,4% en avant-Bourse à la faveur de l'annonce du versement du premier dividende de son histoire, tandis que le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a été meilleur que prévu. Amazon avance de 6,5% en avant-Bourse après avoir publié jeudi soir un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, porté par la bonne tenue du "cloud" et des ventes en ligne. Apple recule en revanche de 2,4% en avant-Bourse après avoir fait état jeudi soir de ventes en Chine décevantes sur la période octobre-décembre, un élément qui prend le pas sur les résultats globaux trimestriels du groupe, supérieurs aux attentes de Wall Street. VALEURS EN EUROPE L'actualité des entreprises anime également fortement les échanges en Europe avec notamment TotalEnergies (-1,42%), l'une des plus fortes baisses du CAC 40, alors que ses concurrents américains ExxonMobil et Chevron doivent publier leurs résultats avant l'ouverture de Wall Street. Le compartiment du pétrole et du gaz abandonne 0,81%, BP (-1,55%) ayant en outre été contraint fermer la plus grande raffinerie du Midwest américain en raison d'une perte de puissance, selon des sources proches du dossier. Sur le SBF 120, Vallourec bondit de 5,31%, le groupe ayant fait état de chiffres pour 2023 supérieurs à ses propres attentes et annoncé prévoir une dette nette ramenée à zéro fin 2025. L'indice européen des nouvelles technologies (+0,61%) profite des bons résultats de Meta et d'Amazon. Danske Bank grimpe de 6,59% après la publication de ses résultats du quatrième trimestre et l'annonce d'un programme de rachat d'actions. TomTom s'envole de 9,13%, le groupe prévoyant des ventes globalement stables cette année malgré la faiblesse de la demande dans l'automobile. Le spécialiste des cartes de navigation routière a en outre publié une perte trimestrielle moins marquée que prévu. Electrolux cède 2,05%, le groupe anticipant un moral des consommateurs toujours bas pour le début 2024. TAUX Le rendement des emprunts d'Etat allemands à dix ans progresse légèrement, de deux points de base, à 2,158% après un repli de près de trois points la veille, signe d'une accalmie dans l'obligataire. Celui des bons du Trésor américain à dix ans, à 3,8836%, fait du surplace, en attendant le rapport sur l'emploi. CHANGES Le dollar recule de 0,05% face à un panier de devises de référence et se dirige vers son premier repli hebdomadaire (-0,5% à ce stade) depuis le début de l'année, dans un contexte de détente dans l'obligataire américain. L'euro avance de 0,06%, à 1,0879 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2757 dollar (0,12%). PÉTROLE Le marché pétrolier progresse en réaction à la décision de l'Opep de laisser inchangée sa production: le Brent avance de 0,51% à 79,10 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,53% à 74,21 dollars. Les deux références du pétrole devraient cependant afficher sur l'ensemble de la semaine une perte sur fond d'inquiétude quant à la demande chinoise. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)