Les responsables de la BCE envisagent au moins deux autres hausses de taux

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont quitté la réunion de politique monétaire ce jeudi en prévoyant au moins deux nouvelles hausses des taux d'intérêt, bien que des divergences persistent sur le rythme de ces relèvements et le niveau auquel les taux doivent culminer, ont déclaré à Reuters deux membres du Conseil des gouverneurs. La BCE a annoncé à l'issue sa réunion une hausse d'un demi-point de ses trois taux directeurs et a explicitement annoncé au moins un relèvement de même ampleur le mois prochain, réaffirmant qu'elle maintiendrait le cap dans sa lutte contre l'inflation. Deux membres du conseil ont déclaré jeudi à Reuters qu'il était clair que les taux seraient à nouveau relevés en mai, bien que les débats du jour n'aient pas porté sur l'ampleur de cette hausse. Sur la base des données disponibles, certains responsables anticipent une éventuelle dernière hausse de 25 points de base lors de la réunion du 4 mai, ont indiqué les sources, tandis que d'autres estiment que la série de 50 points de base devrait se poursuivre, portant alors le taux de la facilité de dépôt à 3,5%. Certains responsables considèrent qu'il s'agirait là d'un taux terminal possible, tandis que d'autres envisagent une poursuite de la remontée des taux pendant l'été. Les sources ont déclaré que la décision de jeudi a été votée facilement, seule une petite minorité de responsables estimant qu'il était trop tôt pour s'engager sur une hausse d'un demi-point de plus en mars. Un porte-parole de la BCE s'est refusé à tout commentaire. Lors d'une conférence de presse qui a suivi la réunion, la présidente de la banque centrale, Christine Lagarde, a déclaré qu'il restait "du chemin à parcourir" dans la remontée des taux et que la désinflation n'avait pas encore commencé dans la zone euro. (Reporatage Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)