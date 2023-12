Les républicains font appel de l'exclusion de Trump à la primaire du parti dans le Colorado

par John Kruzel WASHINGTON (Reuters) - Le Parti républicain du Colorado a demandé mercredi à la Cour suprême des Etats-Unis d'intervenir après une décision de la plus haute juridiction du Colorado, qui a exclu Donald Trump de la primaire du parti dans l'Etat, a déclaré un avocat du groupe républicain. Ce recours intervient après que la Cour suprême du Colorado a décidé plus tôt ce mois-ci que Donald Trump ne pourrait figurer sur les bulletins de vote à la primaire républicaine dans l'Etat en raison de son rôle dans les évènements du 6 janvier 2021. La Cour a fondé sa décision sur une disposition du 14e amendement de la Constitution américaine interdisant à toute personne ayant pris part à "une insurrection ou une rébellion" d'exercer des fonctions publiques. Donald Trump, candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, devrait également interjeter appel. (Reportage John Kruzel; version française Camille Raynaud)