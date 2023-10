Les renseignements belges surveillent un hub d'Alibaba à Liège

Les renseignements belges surveillent un hub d'Alibaba à Liège













BRUXELLES, 5 octobre (Reuters) - Les services de renseignement belges surveillent la principale plate-forme logistique en Europe du géant chinois de l'e-commerce Alibaba par crainte d'éventuelles activités d'espionnage, rapporte jeudi le Financial Times. Alibaba a signé il y a cinq ans un accord avec le gouvernement belge pour installer un centre à Liège, géré par sa filiale logistique Cainiao. La Sûreté de l'Etat (VSSE) belge explique au Financial Times que la présence d'Alibaba "constitue un point d'attention pour la VSSE" en raison de la législation qui contraint les entreprises chinoises à partager leurs données avec les autorités et les services de renseignement de Pékin. Interrogé par le quotidien, Alibaba nie toute activité malveillante. Le groupe doit introduire prochainement en Bourse de Hong Kong sa filiale Cainiao dans le cadre d'un plan de restructuration et de scission de ses activités. (Jyoti Narayan à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)