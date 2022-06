Les rendements italiens baissent après des déclarations de Lagarde

17 juin (Reuters) - Les rendements obligataires italiens reculent en début de séance vendredi après les informations de la veille au soir sur les déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), à l'Eurogroupe au sujet du mécanisme anti-fragmentation en cours d'élaboration.

Celui des obligations d'Etat italiennes à dix ans perd près de cinq point de base à 3,812%, son équivalent à cinq ans plus de cinq points à 2,993%.

L'écart entre les rendements ("spread") à dix ans allemand et italien revient ainsi sous 210 points de base, contre plus de 250 points au plus haut jeudi.

Selon plusieurs sources au fait des discussions, Christine Lagarde a déclaré aux ministres des Finances de la zone euro réunis jeudi à Luxembourg que le nouvel instrument de prévention de la fragmentation que prépare la BCE pourrait être activé lorsque les spreads dépasseraient des seuils prédéterminés, mais elle n'a pas donné de chiffres précis sur le niveau de ces seuils.

Elle a également dit aux ministres que l'objectif de cet outil serait de ramener les spreads à des niveaux normaux, ont ajouté deux de ces personnes.

Le nouvel outil pourrait être utilisé si les spreads augmentent trop rapidement sur une période donnée, ont-elles précisé. (Reportage Yoruk Bahceli, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)