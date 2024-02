Les rendements britanniques et la livre rebondissent après la BOE

1er février (Reuters) - Les souverains britanniques et la livre remontent après que la BOE a décidé jeudi de maintenir ses taux directeurs à leurs niveaux actuels. Le rendement du titre à 10 ans grignote 3 pb à 3,828%, celui du taux à deux ans plus sensible aux anticipations de taux prend 5,9 pb à 4,287%. Les rendements atteignant respectivement 3,786% et 4,229% avant la décision de la banque centrale. La livre retrace une partie de ses pertes, et ne cède plus que 0,16% à 1,2665 dollar, les marchés anticipant un creusement du différentiel de taux entre Royaume-Uni et Etats-Unis moins important que prévu. La devise s'affichait plus tôt à 1,2633. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)